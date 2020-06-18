الضحك دواء بدون أعراض جانبية - عادل صوما

2020/06/18 | 07:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_صوما ليس في الامر خطأ مطبعي ايها القارىء فمعظم ما نسمعه ونأكله ونستعمله كدواء في عصرنا له أعراضا جانبية مضرة ما عدا الضحك.



زعماء خالدون لم يطلب أحد من نجيب الريحاني أو عادل إمام أو شوشو (حسن علاء الدين) أو دريد لحّام التنحي، ما يعني أنهم وغيرهم من الكوميديين زعماء على قلوب الناس وبرضاهم.



عرف الكوميديون بالفطرة ان "الضحك ظاهرة وظيفتها إطلاق الطاقة النفسية التي تم تخزينها بشكل خاطىء أو بتوقع ......





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