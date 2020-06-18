وثيقة .. البصرة تلغي قرار اعفاء مدير عام موانئ العراق من مهامه

2020/06/18 | 08:09 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه محافظ البصرة اسعد العيداني، كتابا رسميا الى وزارة النقل بإلغاء امر إعفاء مدير الشركة العامة لموانئ العراق اثيل عبد علي سلمان واعادته الى منصبه لإدارة ملف الموانئ.

يأتي هذا في وقت كانت قد عينت فيه وزارة النقل (فرحان محيسن غضيب الفرطوسي) مديرا جديدا لشركة موانئ العراق بعد اعفاء سلمان منصبه الامر الذي اثار ردة فعل من المسؤولين المحليين والبرلمانيين في البصرة كون الاول ليس من اهالي المحافظة.

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