مستشار الكاظمي: الإعلام الحكومي غير فعال بمكافحة كورونا ومنشغل بالمناكفات السياسية

2020/06/18 | 08:23 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

وصف مستشار رئيس الوزراء هشام داوود، الأربعاء، الإعلام الحكومي بغير الجديد خلال مواجهة جائحة كورونا، فيم...

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