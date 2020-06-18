4 طرق طبيعية للتخلص من رائحة العرق بالصيف

2020/06/18 | 08:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعانى الكثيرون منا بسبب رائحة العرق خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وقد لا تحقق مزيلات العرق الحماية الكافية على مدار اليوم للخروج من هذه الأزمة، والحقيقة أيضا أن الاستحمام ثلاث مرات في اليوم غير عملي لذلك لابد من الوصول إلى عدد من الطرق الطبيعية التى تمنع رائحة العرق على مدار اليوم.وفي هذا […]

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