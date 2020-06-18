تعرف على خامة القماش المناسبة للكمامة

2020/06/18 | 08:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبح ارتداء كمامة الوجه المصنوعة من القماش هو الاتجاه السائد خلال الفترة الماضية، بعد توصية المراكز الطبية المختصة، للحد من انتشار فيروس كورونا.فيروس كورونا المستجد، ينتشر أسرع عن طريق الرذاذ المتطاير من خلال الكلام أو العطس والسعال، ويدخل مباشرة إلى الجهاز التنفسي، لذلك تعمل الكمامة مثل حاجز أو حامي للجهاز التنفسي للشخص، حتى لا […]

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