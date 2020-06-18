5 أطعمة تساعد في تخلص الجسم من السموم

2020/06/18 | 08:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفيد الدراسات أن تراكم السموم في الجسم يؤدي إلى خلل وظيفي في بعض أعضاء الجسم وينجم عن هذا الخلل الإصابة بالعديد من الأمراض، كما أنه يسرع الشيخوخة.وذكر موقع “ذا هيلث سايت” بتقرير صحي أنه من المهم القضاء على هذه السموم للحفاظ على صحة الجسم ودرء الأمراض.يقوم الجسم بمعالجة السموم والتخلص منها عن […]

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