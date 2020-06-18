دون الذهاب للمدرسة.. طفل يحصل على 4 درجات جامعية

2020/06/18 | 08:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تردد اسم الطفل الأميركي جاك ريكو (Jack Rico) بقوة في وسائل الإعلام العالمية خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد حصوله على أربع درجات جامعية في عامين فقط.وتخرج ريكو في جامعة “ولاية كاليفورنيا – فوليرتون” العريقة في نهاية الأسبوع الماضي، مما جعله أصغر طالب يحقق هذا الإنجاز في تاريخ الجامعة، إذ يبلغ عمره 13 عاما، […]

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