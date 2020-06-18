رونالدو أول ملياردير في عالم كرة القدم

2020/06/18 | 08:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حطّم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رقماً قياسيا آخر بعدما أصبح الآن أول لاعب كرة قدم في التاريخ يكسب أكثر من مليار دولار خلال مسيرته المهنية، وفقاً لما ذكرته مجلة فوربس الأمريكية.وحسب المجلة، فإن القسم الأكبر من ثروة رونالدو جمعها من رواتبه مع الأندية التي لعب بقميصها خلال مسيرته، بداية من ناسيونال ماديرا وسبورتنغ لشبونة […]

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