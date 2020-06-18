كيف تنقذ إنسانا بلع لسانه؟

2020/06/18 | 08:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نسمع أحيانا عن تكرر حوادث الموت المفاجئ بسبب بلع اللسان الذي يسبب اختناق الشخص المصاب خلال بضع دقائق.ولإنقاذ من يتعرض لبلع اللسان ينبغي التصرف بسرعة، مع معرفة الخطوات المحددة للتعامل مع تلك الحالة الدقيقة، وفيما يلي نعرض خطوات إنقاذ حالات بلع اللسان حسبما ذكرها موقع “dailymedicalinfo”.1- حرك المصاب وضعه على ظهره، بمساعدة […]

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