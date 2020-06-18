انتخاب 4 دول كأعضاء غير دائمين في مجلس الأمن الدولي وكندا تفشل مجدداً

2020/06/18 | 08:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتخبت الجمعية العامة للأمم المتّحدة الأربعاء كلاً من الهند والمكسيك والنرويج وإيرلندا أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن الدولي، في اقتراع كان الخاسر الأوحد فيه كندا التي فشلت مجدّداً في الحصول على مقعد في المجلس.أما المقعد الخامس في مجلس الأمن والمخصّص لقارة أفريقيا فلا يزال متأرجحاً بين جيبوتي وكينيا اللتين لم تتمكّن أي منهما […]

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