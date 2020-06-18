لماذا غيرت الصحة العالمية موقفها من ارتداء الكمامات؟

2020/06/18 | 08:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غيّرت منظمة الصحة العالمية موقفها بشأن أقنعة الوجه، وقالت إنه يجب ارتداؤها في الأماكن العامة للمساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا.وقالت المنظمة العالمية إنّ المعلومات الجديدة أظهرت أنّ أقنعة الوجه يمكن أن توفر “حاجزاً أمام الرذاذ الذي يحتمل أن يكون معديا”، وفقًا لـ”BBC عربي”.وتوصي بعض البلدان حول العالم أو تلزم بارتداء أقنعة […]

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