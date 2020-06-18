خبير اقتصادي: النفط العراقي عاد للتعافي ولا مبرر للازمة المالية

2020/06/18 | 08:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص اكد الخبير الاقتصادي وسام التميمي، ان النفط العراقي وخاصة خام البصرة سجل مستويات جيدة جدا في سوق النفط، لافتا الى انه لايوجد مبرر للترويج للازمة المالية إضافة الى ان هناك علامات استفهام حول فائض إيرادات النفط للعام الماضي.وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “أسعار النفط تجاوزت الـ 40 دولارا للبرميل وخاصة خام البصرة […]

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