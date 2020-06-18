نائبة مستقلة: انعقاد جلسة البرلمان مرهون بقرار رئاسته رغم إصابة بعض النواب بكورونا

2020/06/18 | 08:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص اكدت النائبة المستقلة ندى شاكر جودت، ان قرار وموعد انعقاد جلسة البرلمان المقبلة مرهون بقرار رئاسة المجلس، لافتة الى ان هناك تخوف وإجراءات وقائية بعد تسجيل إصابات بكورونا داخل البرلمان.وقالت جودت في تصريح لـ /المعلومة/، ان “النواب طالبوا باجراء حملات تعقيم داخل البرلمان من اجل تلافي حدوث إصابات داخل المجلس وضمان استمرار […]

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