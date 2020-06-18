كرة القدم تعود في البرازيل.. ولاعبون: حياتنا في خطر

2020/06/18 | 08:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةستعود منافسات كرة القدم البرازيلية مجددا في ريو دي جانيرو هذا الأسبوع بعد أن أعطى رئيس البلدية الضوء الأخضر لاستئناف الدوري المحلي عقب 3 أشهر من التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد.لكن لاعبي فلومينيسي انتقدوا القرار وقالوا: "لا يوجد أي شرح منطقي لاستئناف (بطولة ولاية ريو) على الفور".وكتب العديد من اللاعبين في بيان في تويتر "لا نشعر براحة بتعريض حياتنا للخطر".وجاء البيان بعد ساعات من منح مارسيلو كريفيلا رئيس بلدية ريو الضوء الأخضر لاستئناف دوري ولاية ريو دي جانيرو وهي إحدى أهم المسابقات المحلية في البرازيل.ومن المقرر أن تلعب المباراة الأولى في استاد ماراكانا، الخميس، بين حامل اللقب فلامنغو وبانغو في غياب الجماهير مثل معظم مسابقات الدوري، التي استكملت في العالم.وطالب كريفيلا اتحاد اللعبة في الولاية بعدم معاقبة الفرق، التي ترفض اللعب لأسباب صحية.

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