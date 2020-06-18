عالم مابعد كورونا  : حرب باردة .. أم سلام بارد ؟

2020/06/18 | 08:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.طه جزاع … ( والواقع أن البلايا هي شيء شائع ، ولكنك تصدِّقها بصعوبة حين تسقط على رأسك .لقد عرف العالم من الطواعين ما عرف من الحروب ، ومع ذلك فإن الطواعين والحروب تفاجئ الناس دائما ً..حين تنشب حرب ما يقول الناس : ” إنها لن تدوم […]

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