أنقرة تتحدى فرنسا ومصر وترسل وفدا وزاريا رفيعا إلى طرابلس للقاء السراج

2020/06/18 | 08:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى وفد وزاري تُركي رفيع محادثات الأربعاء في طرابلس مع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة.وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق في بيان أنّ السراج استقبل في طرابلس وفداً تركيّاً رفيعاً ضمّ وزيرَي الخارجيّة التركي مولود تشاووش أوغلو والخزينة والماليّة برات البيرق ورئيس المخابرات حقان فيدان وعدداً من كبار المسؤولين الأتراك.[…]

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