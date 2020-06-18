الأمم المتحدة: النازحون يشكلون أكثر من 1% من البشرية في رقم قياسي

2020/06/18 | 08:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الأمم المتحدة اليوم إن أكثر من واحد بالمئة من البشرية، أي نحو 80 مليون شخص، أجبروا على ترك منازلهم هرباً من العنف والاضطهاد، ليصبحوا بذلك نازحين.ويقدر تقرير المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، ونشر اليوم الخميس، عدد النازحين حول العالم في نهاية 2019 بنحو 79.5 مليون شخص، وهم من طالبي اللجوء، اللاجئين أو […]

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