وزير النفط يؤكد أهمية تعاون جميع المنتجين لتحقيق أهداف أتفاق خفض الانتاج النفطي

2020/06/18 | 09:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير النفط احسان عبد الجبار، أهمية تعاون جميع المنتجين لتحقيق أهداف أتفاق خفض الانتاج النفطي لاعادة التوازن والاستقرار في الاسواق النفطية العالمية .وذكر بيان لوزارة النفط، ان وزير النفط احسان عبد الجبار عقد اجتماعا عبر الدائرة التلفزيونية مع الامين العام لمنظمة الدولة المصدرة للنفط “أوبك” محمد باريكندو.واضاف، ان الاجتماع تناول بحث عدد […]

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