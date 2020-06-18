الرافدين يخاطب الموظفين بشأن السلف ويرشدهم لـ”منصة ألكترونية”

2020/06/18 | 09:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، ان سلف موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم على المصرف والحصول عليها سيكون عن طريق المنصة الالكترونية الحديثة التي تم انشاؤها مؤخرًا.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ان “المنصة الالكترونية فيها العديد من المميزات التي تتعلق بتقديم المنتجات والخدمات للموظفين والمتقاعدين حيث بإمكان الموظف أو المتقاعد الاستعلام […]

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