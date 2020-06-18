المستشار السابق بولتون “يعرّي” ترامب في كتاب مذكرات جديد: مقتطفات تكشف فظائع “مثيرة” من داخل البيت الأبيض!

2020/06/18 | 09:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن كتاب للمستشار الرئاسي الأمريكي السابق جون بولتون، سيصدر قريبا، مقتطفات “فضيعة” من معلومات وسلوكيات لترامب.ووبحسب كتاب بولتون الذي يحمل اسم “الغرفة التي جرى فيها هذا الأمر: ذكريات عن البيت الأبيض”، فأن ترامب استوضح ما إذا كانت فنلندا جزءا من روسيا، ومن المحتمل أيضا أنه لم يكن […]

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