باحثون : إنشاء وجوه صور-واقعية من لقطات مموهة

2020/06/18 | 09:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..حرض باحثون شبكتين للذكاء الاصطناعي ضد بعضهما البعض من أجل إنتاج وجوه واقعية من صور نقطية مقسمة إلى وحدات بكسل.ويولد نظام PULSE (التقاط الصور عن طريق استكشاف الفضاء الكامن)، وجوها اصطناعية تماما، وينتج صورا بدقة أعلى 64 مرة من الدقة الأصلية، أو 8 أضعاف التفاصيل التي يمكن أن تحققها الطرق […]

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