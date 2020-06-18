وزارة الكهرباء تعلن سعيها لزيادة ساعات تجهيز الطاقة

2020/06/18 | 09:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، سعيها لزيادة ساعات تجهيز الطاقة من خلال إدخال وحدات توليدية جديدة إلى الخدمة .وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي في تصريح إن “وزارة الكهرباء وضمن مسعاها لزيادة ساعات تجهيز الطاقة للمواطنين، تمكنت من إدخال الوحدتين التوليديتين الأولى والثانية في محطة السماوة، وكذلك الوحدة التوليدية الأولى بمحطة الناصرية”.وأضاف، أنه […]

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