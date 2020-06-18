2020/06/18 | 09:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي، اليوم الخميس، أن الوضع الصحي ما زال تحت السيطرة بالرغم من زيادة عدد الإصابات.وقال الجميلي في تصريح، إن وزارة الصحة تسعى إلى تقديم المساعدة وفقا لإمكانياتها، إلا أنها بحاجة إلى دعم الجميع لها في ظل زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا.وأضاف، أن “الوضع الصحي ما زال تحت السيطرة، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة: الوضع ما زال تحت السيطرة بالرغم من زيادة عدد الإصابات) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الصحة: الوضع ما زال تحت السيطرة بالرغم من زيادة عدد الإصابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).