وزير الدفاع يؤكد على الضبط العسكري والسيطرة على منافذ البصرة

2020/06/18 | 09:38 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، امس الأربعاء، ضرورة الضبط العسكري والسيطرة على منافذ محافظة البصرة لمنع الخروقات الأمنية.وقال المكتب الإعلامي لوزير الدفاع في بيان تلقته وكالة صدى، إن “وزير الدفاع جمعة عناد سعدون تفقد قاطع عمليات البصرة يرافقه امين سر الاستخبارات والامن وعدد من ضباط ركن وزارة الدفاع، حيث كان في استقباله قائد

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