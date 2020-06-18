وزارة الكهرباء: 630 ميغاواطاً ستضاف إلى المنظومة الوطنية

2020/06/18 | 09:38 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، سعيها لزيادة ساعات تجهيز الطاقة من خلال إدخال وحدات توليدية جديدة إلى الخدمة .وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى ، إن “وزارة الكهرباء وضمن مسعاها لزيادة ساعات تجهيز الطاقة للمواطنين، تمكنت من إدخال الوحدتين التوليديتين الأولى والثانية في محطة

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