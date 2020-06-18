المباشرة بتوزيع المستحقات المالية لمسوقي محصول الحنطة في بابل

2020/06/18 | 09:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت الشركة العامة لتجارة الحبوب- فرع بابل بتوزيع المستحقات المالية لمحصول الحنطة على الفلاحين المسوقين يوم أمس الأربعاء وحسب الأسبقية بالتسويق.

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