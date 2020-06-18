الحشد يكمل تأهيل مبنى سعة 350 سريراً لمصابي كورونا

2020/06/18 | 09:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكملت هيأة الحشد الشعبي في بابل أعمال الصيانة والتأهيل لمبنى تابع لجامعة المحافظة.

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