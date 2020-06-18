مذكرات جون بولتون تكشف فضائح جديدة لترامب

2020/06/18 | 09:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد تقرير لصحيفة بيزنز انسايدر الامريكية، أن مستشار الامن القومي السابق في ادارة ترامب كشف في مذكراته التي ستصدر قريبا عدد من الفضائح الصادمة بشأن سلوك وتصرفات الرئيس الامريكي الحالي .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن وبحسب ما ورد في المذكرات فان” ترامب اراد في مناسبات عديدة تقديم خدمات شخصية […]

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