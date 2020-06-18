الخطوط القطرية تكشف عن إجراءاتها بخصوص تسلم طائرات بوينغ أو إيرباص

2020/06/18 | 09:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الخطوط القطرية أنها لن تتسلم أي طائرات جديدة من بوينغ أو إيرباص في العامين 2020 و2021 ، موضحة أن عمليات التسلم المستقبلية ستتأثر بسبب جائحة كورونا.وقال الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية، أكبر الباكر، “أعتقد أن عددا كبيرا (من عمليات التسلم) ستؤجل.أخطرنا بوينغ وإيرباص بالفعل بأننا لن نتسلم أي طائرات في العام الحالي أو […]

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