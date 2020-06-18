خلية الإعلام الأمني تنشر صوراً لمنصة إطلاق الصواريخ الأربعة على المنطقة الخضراء

2020/06/18 | 09:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الداخلية العراقية، الاربعاء (17 حزيران 2020) القاء القبض على متورطين بإطلاق الصواريخ في العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا في مقابلة متلفزة "ألقينا القبض على مت

بغداد اليوم بغداد

افاد مصدر امني من داخل محافظة ديالى، اليوم الاربعاء، بمقتل جندي اثر انفجار عبوة ناسفة شرقي بعقوبة.

وقال المصدر نان "عبوة ناسفة انفجرت على همر هسكرية قرب البئر الرابع في حوض المنصورية45 كم شرقي بعقوبة، ادت الى مقتل جندي".

بغداد اليوم- ديالى

كشف عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى ، النائب احمد مظهر الجبوري،الاربعاء، عن صدور توجيه من قبل وزير الدفاع، جمعة عناد، يقضي بارسال 600 مقاتل لدعم الوضع الأمني في المحافظة.

وقال الجبوري في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان&q

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