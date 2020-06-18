حالة الطقس اليوم ويومي الجمعة والسبت في عموم المحافظات

2020/06/18 | 09:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

نشرت هيأة الانواء الجوية، والرصد الزلزالي، الخميس (18 حزيران 2020)، حالة الطقس لليوم واليومين المقبلين.

وذكرت الهيأة، في بيان، أن اليوم الخميس سيشهد طقسا صحوا، ولا تغير في درجات الحرارة، في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية.

ولفتت الى أن درجات الحرارة العظمى، تصل الى 41 في بغداد، وكركوك، والموصل، وديالى، والى 42 في واسط، و43 في الانبار، وكربلاء، وبابل، والديوانية، وو45 في ميسان، و44 في الناصرية والمثنى، و46 في البصرة.

واشارت الى أن يوم الجمعة، سيشد طقسا صحوا، مع انخفاض قليل بدرجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما ترتفع قليلا في المنطقة الجنوبية.

واضافت، أن أن يوم السبت سيشهد طقسا صحوا في المنطقة الوسطى مع ارتفاع في درجات الحرارة، وصحو في المنطقة الجنوبية، ولا تتغير درجات الحرارة، وطقس صحو الى غائم جزئي، في المنطقة الشمالية.

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