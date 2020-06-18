تحدث عن طريقين للحل.. نائب يحذر من استمرار تزايد إصابات كورونا وصولاً إلى مرحلة ’’علاج الأزمة’’

2020/06/18 | 09:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعةكشف عضو خلية الازمة النيابية، غائب العميري، الخميس (18 حزيران 2020)، عن طريقتين للسيطرة على فيروس كورونا بالعراق.

وقال العميري في تصريح صحفي، إن "هناك طريقين للسيطرة على الفايروس؛ الاول هو الالتزام بالحظر والارشادات التي تصدر عن اللجان المشكلة لتطويق الازمة والثاني هو توفير لقمة العيش لأبناء الشعب والأسر المتعففة التي تعتمد في حياتها على العمل اليومي".

واضاف أن "الوصول الى مرحلة (علاج الأزمة) في حال تزايد اعداد المصابين بفايروس كورونا خطر جداً".

وتابع، أن "الالتزام بالحظر الصحي ليس من مسؤولية الحكومة فحسب؛ وإنما مسؤولية الجميع، رغم أن الحظر كان أمنياً وليس صحيا، اذ لو كان الحظر مطبقاً بالصورة الصحيحة ووفق التعليمات الصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لكانت النتائج تختلف حاليا وبشكل كبير".

وأكد العميري أن "العراق بحاجة الى وعي صحي والتزام بالنصائح التي تطبق وتطلق من قبل الوزارة"، محذراً من أن "عدم تطبيق جميع هذه التعليمات فإننا ننتظر علاجا لأزمة او حالة صحية للسيطرة على الفايروس، لأن تزايد الاعداد سيجعل من الواقع الصحي غير قادر على تطويق المصابين".

وكانت وزارة الصحة العراقية، أعلنت امس الابعاء، تسجيل 61 حالة وفاة و1554 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الصحة في الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق، إنه "تم فحص (13053) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (403388)".

وأضافت، أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم (1554) أصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة 192، بغداد/ الكرخ 287، مدينة الطب 89، النجف الأشرف 64، السليمانية 152، أربيل 30، كربلاء 68، كركوك 43، ديالى 63، واسط 94، الديوانية 115، البصرة 4، ميسان 140، بابل 45، ذي قار 76، نينوى 8، الانبار 78، المثنى 6".

وأشارت الصحة الى أن "حالات الشفاء بلغت 908 حالات وكما يلي: بغداد الرصافة 352، بغداد الكرخ 155، مدينة الطب 17، النجف 51، السليمانية 21، اربيل 38، دهوك 9، كركوك 2، كربلاء 49، ديالى 1، البصرة 22، ميسان 30، واسط 12، بابل 38، الديوانية 39، ذي قار 50، المثنى 17، نينوى 3، صلاح الدين 2".

وتابعت، أما "الوفيات فبلغت 61 حالة وكما يلي: بغداد الرصافة 15، بغداد الكرخ 10، مدينة الطب 2، النجف 2، السليمانية 5، كربلاء 7، كركوك 1، ديالى 2، واسط 1، ميسان 2، الديوانية 4، ذي قار 4، المثنى 1، الانبار 5".

ولفتت الى أن "مجموع الأصابات: 24254، مجموع حالات الشفاء: 10770، الراقدون الكلي: 12711، الراقدون في العناية المركزة: 159، مجموع الوفيات: 773".

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