حين تسحب الفرقة الرابعة حواجزها

2020/06/18 | 09:48 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في دير الزور تنسحب حواجز الفرقة الرابعة..فيرتاح الأهالي من الإتاوات

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