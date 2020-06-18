مواسم هذا العام .. أسعار متقلبة وفلاحون يشتكون

2020/06/18 | 09:48 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مزارعو القمح يبيعون مواسمهم بالدولار..فتقلبات الصرف أرهقتهم

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