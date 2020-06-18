مليشيات عراقية تدفع الملايين للترويج في (فيسبوك)

2020/06/18 | 09:48 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مقدمتها كتئب حزب الله..ملايين تُدفَع لترويج المحتوى الكاذب

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