بالصور .. قصف جديد على

2020/06/18 | 09:49 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

أفادت وسائل إعلام محلية، فجر اليوم، باستهداف المنطقة الخضراء وسط بغداد بـ 4 صواريخ وسماع دوي انفجارات.

تم إطلاق صافرات الإنذار في المنطقة عقب القصف مباشرة ولم ترد تقارير عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

كانت خلية الإعلام الأمني العراقية أعلنت يوم الثلاثاء عن سقوط ثلاث صواريخ من نوع...

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