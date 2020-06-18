القانونية النيابية: الانتخابات المبكرة باتت مطلباً شعبياً وقانونها الجديد لن يسمح بالتزوير فيها

2020/06/18 | 09:51 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إن الاقتراع متوقف على توفير الإمكانات الفنية للمفوضية بغداد- وعد الشمري: استبعدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، حصول حالات تزوير في الانتخابات المقبلة، مشيرة على أن الكتل عازمة على إجرائها بشكل مبكر، لكنها ربطتها بتوفير الإمكانات الفنية المناسبة لمفوضية الانتخابات.وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي إن “قانون الانتخابات يعد من أهم ...

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