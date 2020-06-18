ايران معرضة لمواجهة اول توبيخ رسمي من دول اوربية جراء شكوى للطاقة الذرية

2020/06/18 | 09:51 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روسيا تساندها الموقف الصباح الجديد-متابعة يرجح أن إيران ستواجه “أول توبيخ أوروبي رسمي” من قبل مراقبين نوويين دوليين منذ ثماني سنوات، بعد أن اشتكى مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية من عدم السماح لهم بالوصول إلى أماكن يشتبه بأنها استضافت أنشطة ذرية قبل عقدين، اذ أفادت مصادر مطلعة، بحسب ما نقلت وكالة “بلومبيرغ” بأن فرنسا وألمانيا ...

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