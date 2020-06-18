المالية النيابية: الحكومة ستشجع على الفساد في حال اغفلت اعداد الموازنة

2020/06/18 | 09:51 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد استبعدت اللجنة المالية النيابية امس الثلاثاء، وصول المسودة النهائية لمشروع قانون الموازنة لعام ٢٠٢٠ إلى مجلس النواب، مشيرة الى ان هذا الامر يشجع على الفساد لأن الحكومة ستكون بدون حسابات ختامية وكذلك بدون اي اولويات في حال لم تقم باعداد موازنة للعام الجاري.وقال مقرر اللجنة احمد الصفار في تصريح تابعته ...

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