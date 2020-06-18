2020/06/18 | 09:54 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهل مانشستر سيتي عودة البريميرليج بعد توقف دام لقرابة الثلاثة شهور، بالتغلب على ضيفه آرسنال بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي احتضنها ملعب الاتحاد مساء اليوم الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة رقم 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل ثلاثية مانشستر سيتي رحيم سترلينج في الدقيقة (47) وكيفين دي بروين في الدقيقة (51) وفيل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيتي يقسو على ارسنال بثلاثية نظيفة في البريميرليج) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيتي يقسو على ارسنال بثلاثية نظيفة في البريميرليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).