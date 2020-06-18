ذكرى استشهاد الامام جعفر الصادق (عليه السلام)

2020/06/18 | 09:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجاهد منعثر منشد قال تعالى: إتقوا الله وكونوا مع الصادقين…صدق الله العلي العظيمكالشمس يكشفها الضياء وإن غدت..خلف السحائب مرة تتـسترواذا اردت تيمـــنا بــبيانـهفهو الإمام أبو الأئمة جعفر بعلومه تحيى القـلوب وذكــرهبأريجه لسن الثنا تـتعـطرنسب كأن عليه من شمس الضحىنوراً ومن فلق الصباح عموداً ما فيه الا سـيد مــن ســيـدحاز المكارم والتقى والجـودااَللّـهُمَّ صَلِّ عَلى جَعْفَرِ […]

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