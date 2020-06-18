بابل.. توزيع المستحقات المالية لمحصول الحنطة على الفلاحين المسوقين

2020/06/18 | 09:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت الشركة العامة لتجارة الحبوب- فرع بابل، الخميس، بتوزيع المستحقات المالية لمحصول الحنطة على الفلاحين المسوقين يوم أمس الأربعاء وحسب الأسبقية بالتسويق. وقال مدير زراعة بابل المهندس خالد القره غولي، إنه “تم تسليم أول صك لفلاح مسوق من محافظة بابل في فرع سايلو الحلة القديم”. وأضاف، أن “الإسراع بإنجاز معاملات تسليم المستحقات المالية على الفلاحين […]

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