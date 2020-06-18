وزارة العمل تخاطب مجلس الوزراء لصرف رواتب المعينين المتفرغين الجدد

2020/06/18 | 10:04 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الخميس، عن مخاطبة الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية لصرف رواتب المعينين المتفرغين الجدد والبالغ عددهم 57 الف مستفيد، بينما حددت الاول من شهر آب المقبل، موعداً لاستقبال طلبات المستفيدين مسبقاً من الشريحة المذكورة والخاصة بتغيير المعين المتفرغ.وقال رئيس هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة عصام عبد اللطيف

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