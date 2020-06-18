2020/06/18 | 10:04 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرعة بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاما 2020: المجموعة الأولى: البحرين – كوريا الشمالية – إيران – قطر المجموعة الثانية: طاجيكستان – عمان – اليمن – الإمارات المجموعة الثالثة: كوريا الجنوبية – أستراليا – الهند -أوزباكستان المجموعة الرابعة: اليابان – إندونيسيا – السعودية – الصين

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