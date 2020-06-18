انفجار في سيارة يؤدي الى اصابة ٣ اشخاص في الديوانية

2020/06/18 | 10:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد ادى انفجار في سيارة الى اصابة /٣/ اشخاص في الديوانية .وقال مصدر امني ” ان انفجار جسم غريب في سيارة نوع سايبا في الحي العسكري وسط مدينة الديوانية ادى الى اصابة رجل خمسني واثنتين من بناته.واضاف ” تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج وفتح تحقيق بالحادث للوقوف على حيثياته

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