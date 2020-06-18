2020/06/18 | 10:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد يبدو أن خلايا الكاتيوشا “غير آبهة” بالتوجيهات الجدّية التي تحدثت عنها حكومة مصطفى الكاظمي، بملاحقة مطلقي الصواريخ على المطارات والبعثات الدبلوماسية والمعسكرات التي تضم القوات الاميركية، حتى بدأت صواريخ الكاتيوشا تزداد عددًا بالتدريج بالتزامن مع تصاعد الخطاب الحكومي الرافض.وأكملت “مجاميع الكاتيوشا”، رحلتها الأخيرة بـ4 صواريخ جديدة استهدفت المنطق الخضراء فجر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاتيوشا تزيد “الجرعة” مع تصاعد “التهديدات الحكومية”: 4 صواريخ في العملية الرابعة.. وفارق توقيت “غريب” بين “التبنّي والتنفيذ”!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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