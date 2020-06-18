تصور لاوضاع انتشار جائحة كورونا وللنظام الصحي بعد الجائحة- 1 - جواد الديوان

2020/06/18 | 10:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_الديوان اعلنت منظمة الصحة العالمية مرض فيروس كورونا المستجد SARS-CoV-2 جائحة في 11 أذار 2020.



وانتقد العديد من الدول تاخر اعلان الجائحة من قبل منظمة الصحة العالمية.



وربما لعبت المفاجاة وغياب التدريب الافتراضي على التعامل مع جائحة، سبب اساسي لهذل التاخير.وفي منتصف شباط 2020 بدء العراق يشير الى الاصابات بفيروس كورونا المستجد، وسجل حالات في الثلث الاخير من الشهر.



وتوالت الزيادة في اعداد الاصابات بالفيروس ......





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