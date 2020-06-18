مجالس المحافظات كيانات فائضة وغير ضرورية - فلاح أمين الرهيمي

2020/06/18 | 10:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي مجالس المحافظات لا معنى لوجودها ما زال يوجد نواب عن الشعب تمثل السلطة الثالثة (السلطة التشريعية) عندما طرح المفكر الفرنسي (مونتسكيو) مشروع تقسيم الدولة إلى ثلاث سلطات (السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية) وأصبحت كل سلطة تقوم بإنجاز عمل معين من أجل تجسيد وضمان حقوق الشعب واتساع المنهج الديمقراطي لكي يصبح ذات رقابة واسعة من الشعب على السلطة التنفيذية التي تعتبر المؤسسة المنفذة والخدم ......





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