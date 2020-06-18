إدارة النفط تقطع الطريق أمام الفرق الطامعة بنجومها

2020/06/18 | 10:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطعت إدارة نادي النفط الرياضي الطريق أمام الفرق الطامعة، بفتح قنوات الاتصال من أجل استقطاب عدد من لاعبي فريق كرة القدم في النادي.

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