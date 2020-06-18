اكتشاف خارطة جغرافية منحوتة على صخرة عمرها 2000 سنة

2020/06/18 | 10:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتقد علماء الآثار أن الخارطة الجغرافية للمنطقة، المنحوتة على صخرة كبيرة تشير إلى أن السكان كانوا ينقلون المعلومات إلى الأجيال المقبلة بهذه الطريقة ولم تكن لديهم لغة مكتوبة.واكتشف خبراء المعهد الوطني للانثروبولوجيا وتاريخ المكسيك، صخرة البازلت التي نحتت عليها الخارطة (البازلت صخور بركانية).يبلغ طول هذه الصخرة 1.7 متر وعرضها من 2.12 إلى 2.77 متر […]

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